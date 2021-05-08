«Томь» — «Енисей»: счет матча 1:0, обзор гола

Футболисты «Томи» Фото: ФК «Томь»
Встреча, которая прошла в Томске на стадионе «Труд», завершилась со счетом 1:0.
Победный гол на 2-й минуте забил Кирилл Косарев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Томь — Енисей 1:0
Гол: 1:0 Кирилл Косарев (2') Томь: Евгений Конюхов, Александр Сакович, Daniil Penchikov (David Mildzikhov, 90'), Виталий Денисов, Иван Лапшов, Антон Синяк, Artem Simonyan (Иван Андреев, 62'), Денис Талалай, Nikita Krivtsov, Richie Ennin (Denis Davydov, 86'), Кирилл Косарев (Максим Дмитриев, 65') Енисей: Михаил Опарин, Валерий Кичин, Николай Марков, Valeri Tskhovrebov, Максим Сухомлинов, Александр Зотов, Евгений Песиков (Dmitriy Bilonog, 77'), Никита Глушков (Михаил Комков, 64'), Олег Ланин, Егор Иванов (Nikita Razdorskikh, 67'), Ilya Karpuk (Александр Ломакин, 40') Предупреждения: Nikita Krivtsov (6'), Максим Сухомлинов (71'), Иван Андреев (89'), Антон Синяк (90'), Александр Зотов (90')
В турнирной таблице ФНЛ «Томь» занимает 18-е место (40 очков), а «Енисей» — десятое (60 очков).