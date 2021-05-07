ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России последний раз выигрывала ЮЧМ 14 лет назадИгра была равна. Сборная России снова проиграла Канаде
  • 21:59
    • «Сочи» вырвал победу у «Ротора»
  • 21:29
    • Источник: Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
  • 20:11
    • Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Англию
  • 21:46
    • УЕФА опубликовал заявление по девяти клубам — участникам Суперлиги
  • 21:38
    • Российские керлингистки обыграли США и вышли в полуфинал ЧМ
    Все новости спорта

    Торрес: «Вильяреал» так много раз останавливался в шаге от финала

    Футбол Вильярреал Футбол Испании Арсенал Футбол Англии Лига Европы Лига чемпионов Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Защитник «Вильяреала» Пау Торрес после выхода в финал Лиги Европы признался, что плакал, когда «Арсенал» выбил «желтую субмарину» из Лиги чемпионов в 2006 году.

    Пау Торрес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пау Торрес

    В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» «Вильярреал» сыграл вничью 0:0, но за счет победы в первом матче со счетом 2:1, вышел в финал турнира.

    «Сегодня у меня тоже слезы, но на этот раз слезы радости, а не разочарования. "Вильяреал" так много раз останавливался в шаге от финала, но теперь, наконец, мы сделали этот шаг!

    Это очень волнительный момент. Весь клуб, болельщики, президент, прошлогодний состав — все мы заслужили этот финал.

    Сейчас мы можем дать волю чувствам, но уже скоро должны начать готовиться к финалу, потому что мы обязаны воспользоваться этим историческим шансом.

    Нам пришлось непросто, у "Арсенала" были шансы, но и мы создали пару моментов. Мне кажется, что характер нашей команды стал решающим фактором этого успеха.

    Нам будет противостоять великий клуб, и это делает нашу задачу еще сложнее. Нам не хотелось, чтобы оба финала еврокубков были чисто английскими.

    Мы просто не могли допустить этого. Мы гордимся, что "Вильяреал" будет представлять испанский футбол в финале Лиги Европы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лилль» в гостях у «Ланса» без права на ошибку
  • «Ланс» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Лестер» снова выиграет у «Ньюкасла»?
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Прервет ли «Бруклин» неудачную серию?
  • «Денвер» — «Бруклин». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 8 мая
  • Завтра в 22:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Денвер — Бруклин
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  4.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры