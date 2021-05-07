Торрес: «Вильяреал» так много раз останавливался в шаге от финала

Защитник «Вильяреала»после выхода в финал Лиги Европы признался, что плакал, когдавыбил «желтую субмарину» из Лиги чемпионов в 2006 году.

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» «Вильярреал» сыграл вничью 0:0, но за счет победы в первом матче со счетом 2:1, вышел в финал турнира.

«Сегодня у меня тоже слезы, но на этот раз слезы радости, а не разочарования. "Вильяреал" так много раз останавливался в шаге от финала, но теперь, наконец, мы сделали этот шаг!

Это очень волнительный момент. Весь клуб, болельщики, президент, прошлогодний состав — все мы заслужили этот финал.

Сейчас мы можем дать волю чувствам, но уже скоро должны начать готовиться к финалу, потому что мы обязаны воспользоваться этим историческим шансом.

Нам пришлось непросто, у "Арсенала" были шансы, но и мы создали пару моментов. Мне кажется, что характер нашей команды стал решающим фактором этого успеха.

Нам будет противостоять великий клуб, и это делает нашу задачу еще сложнее. Нам не хотелось, чтобы оба финала еврокубков были чисто английскими.

Мы просто не могли допустить этого. Мы гордимся, что "Вильяреал" будет представлять испанский футбол в финале Лиги Европы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.