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    Семшов: Если «Оренбург» выходит в РПЛ, было бы нечестно не дать им шанс

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    Тренер «Химок» Игорь Семшов поделился мнением о ситуации, в которую попал «Оренбург».

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    Ранее стало известно, что «Оренбург» могут не допустить к участию в следующем чемпионате России из-за проблем со стадионом.

    «Есть спортивный принцип, по которому нужно действовать. Стадион? Мы прекрасно понимаем, что в одних регионах большие арены, а в других — маленькие. Есть пример "Эйбара" в Испании. Там стадион на 5 тысяч человек. Зачем им стадион на 30-40 тысяч? "Оренбургу" 7,5 тысяч достаточно. Я там много раз был, и там никогда арена не забивалась битком. Может только на матчах с московскими клубами. Для чего им стадион на 15-20 тысяч?

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    • У нас же кроме московских клубов и "Зенита" стадионы забиваются максимум на 5 тысяч. "Краснодар" еще. Мы должны исходить из того, какой регион, сколько там жителей и какая посещаемость. В каждом регионе можно сделать стадион на 20 тысяч. Нужно исходить из минимума посещаемости наших футбольных матчей. Брать среднюю посещаемость по регионам и самого города. А то мы приравниваем всех под одну гребенку. Это тоже неправильно.

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    • Я согласен, что регламент нужно соблюдать, но нужно соблюдать реалии. Но если "Оренбург" выходит, было бы нечестно не дать им шанс. Возможно, в будущем нужно изменить регламент, чтобы не было таких ситуаций», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

    «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ после 40 туров.

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