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    Лучший снайпер ФНЛ может покинуть «Крылья Советов»

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    «Крылья Советов» не могут договориться о новом контракте с нападающим Иваном Сергеевым.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Об этом сообщил представитель футболиста Юрий Штромбергер.

    Сергеев в текущем сезоне ФНЛ забил 37 мячей в 39-ти матчах.

    «Когда мы приходили в клуб, большую роль в переговорах сыграл Павел Андреев. Он принимал серьезное участие в формировании команды. У нас было четкое понимание, куда мы идем, в каком составе будет играть команда. Мы понимали философию клуба, то, в какой футбол будет играть команда, стратегию. А на данный момент это понимание у нас отсутствует.

    Ситуация на текущий момент? Сейчас нам предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые нас не устраивают. Поэтому хочется, чтобы журналисты и болельщики не дергали Ваню с вопросами по контракту. Руководство начало предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад. Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Может, не верили в него, не знаю. Но нас не устраивает, что руководство начинает дергать нас перед финалом Кубка. Зачем? Впереди важный матч. Вести все переговоры будем уже потом», — сказал Штромбергер «Чемпионату».

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