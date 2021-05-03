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    «Локомотив» обвинил «Зенит» в чрезмерных мерах к своим болельщикам

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    «Локомотив» после выездного матча РПЛ с «Зенитом» (1:6) выступил с заявлением по поводу ограничительных действий в отношении болельщиков команды.

    «Локомотив» проиграл «Зениту» со счетом 1:6
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    «Локомотив» проиграл «Зениту» со счетом 1:6

    «В футбольный клуб "Локомотив" поступают многочисленные жалобы от болельщиков, которые поддерживали команду в выездном матче 28-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. К большому сожалению, в их отношении были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

    1. Для наших болельщиков были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%).

    2. Болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива". Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности ФК "Зенит" не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

    3. В середине второго тайма болельщиков нашей команды не выпускали в подтрибунное помещение — выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой.

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    • 4. Наконец, абсолютно вопиющее отношение к болельщикам ФК "Локомотив" после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка. По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены.

    Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми.

    Все вышеперечисленные факты говорят о чрезмерных мерах со стороны ФК "Зенит" и представителей правопорядка в отношении болельщиков ФК "Локомотив", которые приехали поддержать свою команду и посетить один из красивейших городов России и Европы — Санкт-Петербург.

    Обращаем внимание руководства РПЛ и РФС на эту ситуацию, возникшую в период проведения матча 28-го тура РПЛ. Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга. Это тем более необходимо, поскольку стадион "Газпром Арена" и ФК "Зенит" совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов.

    Футбол должен приносить радость болельщикам, даже если это болельщики команды гостей», — говорится в заявлении «Локомотива».

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