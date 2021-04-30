Нигматуллин: Вряд ли «Зенит» подтвердит статус чемпиона в матче с «Локо»

Бывший вратарь «Локомотива»поделился ожиданиями по поводу матча москвичей с петербургскимв рамках 28-го тура чемпионата России.

«Как мне кажется, учитывая силу обеих команд, наиболее напрашивающийся результат — ничья. Я не вижу здесь фаворита. Не вижу, что "Зенит" может легко обыграть "Локомотив".

После зимней паузы "Локо" набрал ход и обыгрывает одну команду за другой. "Зениту" осталось немного, чтобы подтвердить статус чемпиона, но вряд ли он сделают это в матче с "Локомотивом".

Вряд ли это будет "замороженная" игра. Обе команды показывают атакующий футбол и достаточно много забивают.

Поэтому, возможно, что и в этом матче мячей будет немало. Предположу, что соперники сыграют 2:2», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 2 мая в Санкт-Петербурге. Если петербургский клуб победит, он досрочно станет чемпионом России.