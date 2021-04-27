Апелляционный комитет РФС отказал «Локомотиву»

Апелляционный комитет(РФС) отклонил апелляциюна решение о проведении домашнего матча команды на нейтральном поле

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК "Локомотив" г. Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 16 апреля 2021 года.

Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК "Локомотив" от 16 апреля 2021 года в силе», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Таким образом, решение о проведении встречи 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» в другом городе осталось в силе. Игра пройдет 8 мая.

Напомним, «железнодорожники» были наказаны за неоднократное посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты во время дерби со «Спартаком» (2:0) в 25-м туре. Красно-зеленые также были оштрафованы на 300 тысяч рублей.