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    Апелляционный комитет РФС отказал «Локомотиву»

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    Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил апелляцию «Локомотива» на решение о проведении домашнего матча команды на нейтральном поле

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Отказать в удовлетворении жалобы ФК "Локомотив" г. Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 16 апреля 2021 года.

    Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК "Локомотив" от 16 апреля 2021 года в силе», — говорится в заявлении на сайте РФС.

    Таким образом, решение о проведении встречи 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» в другом городе осталось в силе. Игра пройдет 8 мая.

    Напомним, «железнодорожники» были наказаны за неоднократное посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты во время дерби со «Спартаком» (2:0) в 25-м туре. Красно-зеленые также были оштрафованы на 300 тысяч рублей.

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