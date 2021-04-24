«Шинник» — «Крылья Советов»: счет матча 2:2, обзор голов

«Шинник» — «Крылья Советов» Фото: ФК «Крылья Советов»
У гостей отличились Дмитрий Ефремов (17 минута) и Иван Сергеев (85).
Хозяевам уйти от поражения помог дубль Дмитрия Самойлова (31, 90+1).
Футбол. Россия. ФНЛ
Шинник — Крылья Советов 2:2
Голы: 0:1 Дмитрий Ефремов (17'), 1:1 Дмитрий Самойлов (31'), 1:2 Иван Сергеев (85'), 2:2 Дмитрий Самойлов (90') Шинник: Максим Матюша, Евгений Стешин, Николай Покидышев, Pavel Ignatovich (Дмитрий Тананеев, 70'), Maksim Polyakov, Вячеслав Зинков (Ilya Azyavin, 46'), Дмитрий Самойлов, Sergey Karetnik (Артём Самсонов, 80'), Aslanbek Sikoev (Никита Голуб, 59'), Александр Носов (Сергей Самодин, 73'), Эльдар Низамутдинов Крылья Советов: Богдан Овсянников, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров (Денис Якуба, 83'), Сергей Божин, Юрий Горшков (Рикарду Алвеш, 58'), Safa Hadi (Максим Витюгов, 58'), Дмитрий Ефремов (Роман Ежов, 65'), Дмитрий Кабутов, Владислав Сарвели (Иван Сергеев, 65'), Егор Голенков Предупреждения: Дмитрий Самойлов (12'), Sergey Karetnik (23'), Pavel Ignatovich (28'), Дмитрий Комбаров (30'), Вячеслав Зинков (40'), Safa Hadi (53'), Дмитрий Тананеев (84'), Никита Голуб (89')
В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» занимают первое место (86 очков), а «Шинник» — 22-е (21 очко).
«Оренбург» на своем поле одержал победу над «Нижним Новгородом» — 2:1.
У победителей дубль оформил Дмитрий Воробьев (34, 45). В составе проигравших один мяч отквитал Кирилл Гоцук (89).
Оренбуржцы завершили встречу в меньшинстве — в добавленное ко второму тайму время с поля был удален форвард Фамейе Джоэль.
Футбол. Россия. ФНЛ
Оренбург — Нижний Новгород 2:1
Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (34'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (45'), 2:1 Кирилл Гоцук (89') Оренбург: Андрей Климович (Алексей Кеняйкин, 30'), Михаил Сиваков, Тимур Аюпов (Алексей Миронов, 70'), Андрей Малых, Renato Gojkovic, Дмитрий Воробьёв, Максим Палиенко (Андрей Козлов, 71'), Сергей Бреев (Oleksandr Noyok, 59'), Денис Ткачук, Кирилл Капленко (Артём Мамин, 90'), Джоэль Фамейе Нижний Новгород: Артур Анисимов, Aleksey Shumskikh, Кирилл Маляров, Nikita Kakkoev, Кирилл Гоцук, Михаил Гащенков, Иван Темников, Beka Kavtaradze, Nikolay Kalinskiy (Artem Popov, 71'), Momo Yansane (Тимур Сулейманов, 56'), Мухаммад Султонов (Igor Gorbunov, 75') Предупреждения: Дмитрий Воробьёв (38'), Максим Палиенко (44'), Джоэль Фамейе (57'), Nikita Kakkoev (80'), Artem Popov (85'), Джоэль Фамейе (90'), Кирилл Маляров (90'), Андрей Малых (90')
«Оренбург» вышел на второе место (82 очка), «Нижний Новгород» опустился на третью строчку (81 очко).
Другие результаты:
«Енисей» — «Спартак-2» — 4:2
«Велес» — «Иртыш» — 2:1