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    «Реал» разгромил «Кадис», Бензема оформил дубль

    «Кадис» — «Реал»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Кадисом» (3:0) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 30-й минут в ворота хозяев был назначен пенальти — Карселен прихватил Каземиро в своей штрафной.

    Карим Бензема с «точки» резко пробил в левый нижний угол, а Ледесма в прыжке немного не дотянулся до удара.

    Спустя три минуты Бензема навесил от левого края штрафной на Одриосолу, который нанёс удар головой в невысоком прыжке без сопротивления и спокойно отправил мяч в сетку.

    А на 40-й минуте Винисиус на правом углу вратарской зацепился за мяч, тот отскочил к Каземиро, а Карлос выполнил техничный навес на Бензема, который от линии вратарской пробил головой в ближний угол.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Реал Мадрид 0:3
    Голы: 0:1 Карим Бензема (пенальти) (30'), 0:2 Альваро Одриосола (33'), 0:3 Карим Бензема (40') Кадис: Херемиас Ледесма, Fali, Marcos Mauro, Исаак Карселен (Карлос Акапо, 46'), Альфонсо Эспино (Иван Алехо, 65'), Йенс Йонссон, Хосе Мари (Кала Хуан, 46'), Хайро, Сальва Санчес (Энтони Лосано, 46'), Альваро Негредо (Иван Шапоньич, 46'), Рубен Собрино Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан (Даниэль Карвахаль, 60'), Начо Фернандес, Марсело (Мигель Гутьеррес, 74'), Каземиро, Альваро Одриосола (Иско, 61'), Antonio Blanco, Карим Бензема (Мариано Диас, 74'), Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 61'), Родриго Предупреждения: Сальва Санчес (8'), Рафаэль Варан (22'), Исаак Карселен (29'), Хосе Мари (41'), Начо Фернандес (46'), Марсело (68'), Карлос Акапо (90')

    «Реал» после этой победы возглавил таблицу Примеры, обойдя «Атлетико» по дополнительным показателям. Однако у команды Диего Симеоне есть игра в запасе.

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