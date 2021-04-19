Источник: Организаторы Суперлиги проявляли интерес к «Зениту»

мог стать единственным российским клубом в европейской Суперлиге. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

«Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счет спонсора), — это "Зенит".

Но, спонсор "Зенита" — спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к "Зениту", но, ответных действий не дождалось», — написал Конов.

Спонсором «Зенита» является «Газпром», который уже несколько лет спонсирует УЕФА и Лигу чемпионов.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.