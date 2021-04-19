Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги, сообщает пресс-служба мадридского «Реала».

Этими клубами стали английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой футбольной Суперлиги станет президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Вице-президентами стали Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

В новом турнире будут участвовать 20 команд, 15 из них будут иметь гарантированное участие, остальные квалифицироваться.

Матчи будут проходить в середине недели, участники не собираются уходить из своих национальных чемпионатов.

Первый сезон начнется в августе этого года. Две группы поделятся на 10 команд, три лучшие команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал, команды занявшие 4-5 места проведут дополнительный раунд плей-офф .

Впоследствии планируется создание и женского турнира.

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.