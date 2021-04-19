УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов

в понедельник одобрил реформу. Обновленный турнир стартует в 2024 году.

Как сообщает Deutsche Welle, в турнире будут играть 36 клубов, вместо 32, которые выступают сейчас.

Элитные клубы, которые не смогут пройти квалификацию, получат новые места.

Кроме того, новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы.

Восемь лучших команд будут выходить в плей-офф, остальным придется пройти отбор через новый раунд плей-офф.

Каждому клубу в обновленном формате турнира гарантировано 10 дополнительных матчей, а также увеличение доходов.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.