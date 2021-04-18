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    «Милан» одержал победу над «Дженоа»

    «Милан» — «Дженоа»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В рамках 31-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле обыграл «Дженоа» со счетом 2:1.

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    «Россонери» вышли вперед на 13-й минуте, когда Тео Эрнандес пробил со стандарта, угодив в «стенку», от которой мяч отлетел к центру штрафной, где на подборе оказался Анте Ребич и с лета сильно пробил в угол.

    Генуэзская команда отыгралась на 37-й минуте. Миха Зайц выполнил подачу от углового флажка к центру штрафной, где Маттиа Дестро головой вколотил мяч в сетку.

    Хозяева вернули себе минимальный перевес на 68-й минуте. Хакан Чалханоглу навесил во вратарскую, где не сумел головой пробить Марио Манджукич, а от спины Джанлуки Скамакки мяч залетел в ворота.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Дженоа 2:1
    Голы: 1:0 Анте Ребич (13'), 1:1 Маттиа Дестро (37'), 2:1 Gianluca Scamacca (автогол) (68') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю (Диогу Далот, 62'), Фикайо Томори, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 74'), Хакан Чалханоглу (Раде Крунич, 89'), Анте Ребич, Алексис Салемакерс (Браим Диас, 63'), Франк Кессье, Рафаэл Леау (Марио Манджукич, 63') Дженоа: Маттиа Перин, Эдоардо Гольданига, Иван Радованович, Андреа Мазиелло, Миха Зайц, Паоло Гильоне (Давиде Бираски, 57'), Кевин Стротман (Валон Бехрами, 83'), Франческо Кассата (Горан Пандев, 74'), Милан Бадель, Gianluca Scamacca (Эльдор Шомуродов, 74'), Маттиа Дестро (Марко Пьяца, 57') Предупреждение: Эдоардо Гольданига (26')

    В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает второе место (66 очков), а «Дженоа» — 14-е (32 очка).

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