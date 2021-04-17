Гвардиола: Поздравляю «Челси», игра была равной

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился мыслями после поражения в полуфинале Кубка Англии от «Челси» со счетом 0:1.

«Последние 15 минут мы провели хорошо. Поздравляю "Челси", игра была равной. Нам не удавалось врываться в нужные зоны, иногда мы выходили к нужным позициям, но не создавали опасности.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, особенно хорошо начали играть после выхода Фила Фодена и Гюндогана. Нелегко обыграть команду, которая защищается ввосьмером на своей трети поля.

В целом мы хорошо контролировали мяч, моментов было у нас не так много, но больше, чем у соперника», — заявил Гвардиола в интервью BBC.

Напомним, что «Челси» сыграет в финале с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».