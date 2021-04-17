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    Гвардиола: Поздравляю «Челси», игра была равной

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после поражения в полуфинале Кубка Англии от «Челси» со счетом 0:1.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Последние 15 минут мы провели хорошо. Поздравляю "Челси", игра была равной. Нам не удавалось врываться в нужные зоны, иногда мы выходили к нужным позициям, но не создавали опасности.

    Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, особенно хорошо начали играть после выхода Фила Фодена и Гюндогана. Нелегко обыграть команду, которая защищается ввосьмером на своей трети поля.

    В целом мы хорошо контролировали мяч, моментов было у нас не так много, но больше, чем у соперника», — заявил Гвардиола в интервью BBC.

    Напомним, что «Челси» сыграет в финале с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».

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