«Алания» сыграет с «Торпедо» в Грозном Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет на стадионе имени Султана Билимханова. Начало — в 17:00 по московскому времени.
Ранее КДК РФС дисквалифицировал стадион «Спартак» во Владикавказе на один матч за многочисленные нарушения норм санитарного регламента РФС на игре с «Крыльями Советов».
«Красно-желтые» первоначально хотели провести на нейтральном поле матч 35-го тура первенства ФНЛ с «Факелом». Однако дисквалификация распространяется на игру с «Торпедо» 17 апреля.