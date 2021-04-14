«Алания» сыграет с «Торпедо» в Грозном

Матч 37-го тура первенства ФНЛ17 апреля состоится в Грозном, сообщает «Матч-ТВ».

Встреча пройдет на стадионе имени Султана Билимханова. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал стадион «Спартак» во Владикавказе на один матч за многочисленные нарушения норм санитарного регламента РФС на игре с «Крыльями Советов».

«Красно-желтые» первоначально хотели провести на нейтральном поле матч 35-го тура первенства ФНЛ с «Факелом». Однако дисквалификация распространяется на игру с «Торпедо» 17 апреля.