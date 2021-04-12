«Крылья Советов» на выезде обыграли «Волгарь»

«Крылья Советов» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч гости забили с пенальти — отличился Иван Сергеев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — Крылья Советов 0:1
Гол: 0:1 Иван Сергеев (пенальти) (69') Волгарь: Дмитрий Саганович, Роман Локтионов, Иван Хомуха, Юрий Журавлёв, Данила Ведерников (Aleksandr Bolonin, 46'), Андрей Мендель, Daniil Poluboyarinov (Александр Бутенко, 71'), Алексей Бердников (Юрий Пугачев, 81'), Гамид Агаларов (Артём Погосов, 35'), Артём Юсупов, Олег Николаев (Илья Белоус, 64') Крылья Советов: Иван Ломаев, Владимир Полуяхтов, Александр Солдатенков, Мехди Зеффан (Никита Чернов, 85'), Сергей Божин, Максим Витюгов, Роман Ежов (Антон Зиньковский, 72'), Рикарду Алвеш (Юрий Горшков, 55'), Егор Голенков (Владислав Сарвели, 74'), Дмитрий Кабутов (Safa Hadi, 90'), Иван Сергеев Предупреждения: Егор Голенков (51'), Иван Хомуха (59'), Андрей Мендель (64'), Aleksandr Bolonin (67'), Сергей Божин (84'), Сергей Божин (87'), Роман Локтионов (90') Удаление: Максим Витюгов (90')
В турнирной таблице ФНЛ «Крылья» располагаются на лидирующей строчке, «Волгарь» — 11-й.
«Крылья Советов» одержали десятую подряд победу в ФНЛ, установив новый рекорд лиги по этому показателю.