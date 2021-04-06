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    Радимов: Мне понравился матч «Ростов» — «Спартак», скорости были сумасшедшие

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    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов после победы над «Химками» (2:0) в 24-м туре РПЛ поделился мнением о шансах питерского клуба занять первое место.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Зенит» лидирует в чемпионате России за шесть туров до финиша, опережая «Спартак» на четыре очка.

    «Когда я только ехал на стадион, поймал себя на мысли, что если "Зенит" допустит осечку, отрыв от "Спартака" может вообще сократиться до одного очка... Все очень близко, на расстоянии вытянутой руки. Поэтому была одержана трудная и очень важная победа над "Химками". Повторю свою мысль: одной игрой меньше, тремя очками больше.

    Считаю, в этом туре обе команды проявили себя очень хорошо. Мне понравился матч "Ростов" — "Спартак". Скорости были сумасшедшие. Соперники были достойны друг друга.

    И выиграть, на самом деле, мог любой. В составе красно-белых выделил бы Соболева. Он здорово прибавил, прогрессирует! Очень хороший нападающий у нас растет.

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    • Вполне возможно, что вопрос с чемпионством может быть решен только в последнем туре. Но сейчас в этой гонке "Зенит" фаворит, хотя бы потому, что превосходит "Спартак" на четыре очка.

    Еще играть и играть. Красно-белым еще предстоят матчи с "Локомотивом", ЦСКА. А там сзади "Рубин", "Динамо". Не спешите с выводами. А если в следующем туре команда Николича шлепнет "Спартак"? Что вы тогда будете говорить?», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

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