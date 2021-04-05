Хавбек «МЮ» может пропустить остаток сезона

Полузащитникможет пропустить остаток сезона из-за травмы, которую получил в расположении сборной Франции в игре против Казахстана (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

«Сильно разочаровывает тот факт, что мы можем потерять Антони Марсьяль до конца текущего сезона.

Особенно это разочаровывает, если учесть, что сначала поступали сообщения и сигналы, будто с ним ничего серьезного не случилось, а теперь же мы видим, что все плохо», — сказал главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер в интервью клубному ТВ.

В нынешнем сезоне Марсьяль забил семь голов и отдал восемь результативных передач в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед».