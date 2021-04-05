ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Спартак»Соболев взял Ростов. «Красно-белые» наконец победили на Дону
  • 07:00
    • СМИ: Тренер «Кайрата» — кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
  • 23:58
    • «Атлетико» на выезде проиграл «Севилье»
  • 20:57
    • «Спартак» на выезде переиграл «Ростов», Соболев оформил дубль
  • 23:31
    • «МЮ» вырвал волевую победу у «Брайтона»
  • 19:32
    • ЦСКА во второй раз обыграл СКА в серии финала Западной конференции
    Все новости спорта

    Хавбек «МЮ» может пропустить остаток сезона

    Футбол Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Сборная Франции Футбол Франции Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Мартиаль может пропустить остаток сезона из-за травмы, которую получил в расположении сборной Франции в игре против Казахстана (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

    Антони Марсьяль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антони Марсьяль

    «Сильно разочаровывает тот факт, что мы можем потерять Антони Марсьяль до конца текущего сезона.

    Особенно это разочаровывает, если учесть, что сначала поступали сообщения и сигналы, будто с ним ничего серьезного не случилось, а теперь же мы видим, что все плохо», — сказал главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер в интервью клубному ТВ.

    В нынешнем сезоне Марсьяль забил семь голов и отдал восемь результативных передач в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжат ли «Химки» огорчать лидеров чемпионата?
  • «Зенит» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будет ли «Барселона» атаковать большими силами?
  • «Барселона» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Во второй домашней игре «Ак Барс» не уступит?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.65
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Севастова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры