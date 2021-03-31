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    Украина — Казахстан. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

    «Украина» — «Казахстан». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 21:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч «Украина» — «Казахстан».

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    Составы команд:

    «Украина»: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Александр Караваев, Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

    «Казахстан»: Стас Покатилов, Сергей Малый, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов, Александр Марочкин, Айбол Абикен, Ruslan Valiullin, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Azat Nurgaliev, Абат Аимбетов.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Украина» — «Казахстан». Коэффициент ставки — 1.76.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Казахстан» со счетом 0:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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