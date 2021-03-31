Украина — Казахстан. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч

Составы команд:

«Украина»: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Александр Караваев, Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

«Казахстан»: Стас Покатилов, Сергей Малый, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов, Александр Марочкин, Айбол Абикен, Ruslan Valiullin, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Azat Nurgaliev, Абат Аимбетов.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Украина» — «Казахстан». Коэффициент ставки — 1.76.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Казахстан» со счетом 0:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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