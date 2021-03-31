Сборная Украины в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 примет сборную Казахстана. Матч пройдет на «Олимпийском» в Киеве 31 марта. Начало — в 21.45. мск. Украина — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Украины

Сборная Украины стартовала в отборе с непростого испытания — выездного матча против Франции. Однако Андрей Шевченко и его тренерский штаб смогли удивить оппонента, сыграв в три центральных защитника. В итоге удалось добыть ничью — 1:1.

Далее «желто-синие» уже на своем поле принимали сборную Финляндии и упустили победу. Жуниор Мораес на 80-й минуте вывел команду вперед, но через 8 минут грубая ошибка Виталия Миколенко привела к пенальти и удалению, который реализовал Теему Пукки — 1:1.

В итоге после двух туров Украина расположилась на третьем месте в отборочной группе D, имея столько же очков, сколько и финны, и на 2 пункта отставая от французов.

Все прогнозы на футбол

Безвыигрышная серия сборной Украины на данный момент насчитывает 4 игры (плюс поражение 0:2 от Польши в контрольной игре и 1:3 от Германии в Лиге наций), а если брать в расчет техническое поражение за матч Лиги наций со Швейцарией, то и все пять.

Сборная Казахстана

Сборная Казахстана не может выиграть в семи матчах подряд — кроме первой игры в отборе, это пять поединков Лиги наций (в группе с Беларусью, Албанией и Литвой) и товарищеская встреча с Черногорией.

В квалификации ЧМ-2022 Казахстан стартовал домашней игрой против Франции. Сенсации не случилось — казахи уступили со счетом 0:2, а могли проиграть и крупнее, забей Килиан Мбаппе с пенальти.

В итоге пока что Казахстан занимает последнее место в группе D. Впрочем, и до старта отбора он считался ее аутсайдером.

Прогноз и ставка

На победу Украины букмекеры дают коэффициент 1,76, на ничью — 7,80, а на Казахстан — 23,00.

Ранее Украина и Казахстан провели четыре матча друг против друга в отборах на чемпионаты мира, и во всех случах победа оставалась за украинцами, но крупнее, чем с разницей в два мяча они не побеждали.

Прогноз и ставка на матч — Украина победит и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,76.