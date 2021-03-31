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    Миранчук: В концовке не дожали словаков, хотя моменты были у нас

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    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал поражение от команды Словакии (1:2) в матче 3-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Соглашусь, что в первом тайме была сдержанная игра, действовали проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях.

    Во втором тайме тренер выпустил меня на поле с задачей усилить игру впереди. Как мне показалось, почти сразу же забили гол, вдохновились. Затем пропустили обидный гол, а в концовке не дожали, хотя моменты были у нас.

    Быстрый ответ словаков на наш гол? У нас было больше игроков в штрафной, но он (Роберт Мак) как-то шел и шел и попал между ног. Он исполнил хорошо, но такие голы обидные. Это выбивает немного…

    Насколько удобно взаимодействовать с Головиным? Каждый индивидуален, мы с Сашей не похожи. Он хорошо видит игру, хороший первый прием

    Было пару моментов, когда он хорошо находил между линиями и не боялся отдавать передачи. Играть с ним приятно, он действует всегда опасно.

    Мы набрали такой хороший ход, выиграли две игры. Обидно, что не одержали третью победу. Хотелось сделать наглый ход и выиграть три матча на старте.

    Тем более команда Словакии была в таком состоянии, когда она не выиграла два матча. Понятно, что они были настроены с двойной мотивацией. Но мы могли их добить.

    Будем стараться выиграть следующие матчи и набирать свои очки», — сказал Миранчук в программе «Все на Матч!».

    После трех туров сборные России и Хорватии (по 6 очков) лидируют в таблице группы Н, но хорваты впереди благодаря лучшей разнице мячей. Сборная Словакии (5) занимает третье место, далее следуют Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

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