Кирьяков: В Словакии Россия могла бы добиться ничьей

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал поражение подопечных Станислава Черчесова в Словакии в отборе ЧМ-2022 (1:2).

«Очень обидный результат, случившийся из-за двух ошибок нашей команды, а также слабой реализации моментов. Сначала пропустили со стандарта из-за неразберихи в своей штрафной. После перерыва Черчесов выпустил более атакующий состав, Россия стала очень хорошо действовать впереди, Дзюба и Соболев выигрывали весь верх, не использовали несколько моментов, сравняли счет.

Я думал, что мы можем дожать словаков и победить, но индивидуальное мастерство Мака привело ко второму голу хозяев. Очень досадно, если учесть, что это по сути был единственный за матч опасный момент у наших ворот, созданный с игры.

Каждый может добиться успеха, но есть ощущение, что Хорватия не повторит осечки, допущенной в первом туре в проигранной игре со Словенией (0:1). Мы могли этим воспользоваться и уйти до осени лидерами группы. Теперь же борьба начинается заново. И на ЧМ выйдет тот, кто будет более мотивирован и организован. Но в Словакии Россия могла выжать больше и хотя бы добиться ничьей. Хотя по качеству игры во втором тайме у меня нет претензий к нашей команде», — сказал Кирьяков «Известиям».