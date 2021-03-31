ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Словакия — РоссияПомутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
  • 23:44
    • Россия на выезде проиграла Словакии в отборе ЧМ-2022
  • 07:12
    • Рублев обыграл Чилича и вышел в 1/4 финала турнира в Майами
  • 06:59
    • Медведев — в четвертьфинале турнира в Майами
  • 00:27
    • Черчесов: К сожалению, пропустили со стандарта, к которым готовились
  • 00:15
    • Испания и Италия вышли в четвертьфинал молодежного Евро
    Все новости спорта

    Кирьяков: В Словакии Россия могла бы добиться ничьей

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Словакии Сборная России Футбол России Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал поражение подопечных Станислава Черчесова в Словакии в отборе ЧМ-2022 (1:2).

    Сергей Кирьяков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Кирьяков

    «Очень обидный результат, случившийся из-за двух ошибок нашей команды, а также слабой реализации моментов. Сначала пропустили со стандарта из-за неразберихи в своей штрафной. После перерыва Черчесов выпустил более атакующий состав, Россия стала очень хорошо действовать впереди, Дзюба и Соболев выигрывали весь верх, не использовали несколько моментов, сравняли счет.

    Я думал, что мы можем дожать словаков и победить, но индивидуальное мастерство Мака привело ко второму голу хозяев. Очень досадно, если учесть, что это по сути был единственный за матч опасный момент у наших ворот, созданный с игры.

    Каждый может добиться успеха, но есть ощущение, что Хорватия не повторит осечки, допущенной в первом туре в проигранной игре со Словенией (0:1). Мы могли этим воспользоваться и уйти до осени лидерами группы. Теперь же борьба начинается заново. И на ЧМ выйдет тот, кто будет более мотивирован и организован. Но в Словакии Россия могла выжать больше и хотя бы добиться ничьей. Хотя по качеству игры во втором тайме у меня нет претензий к нашей команде», — сказал Кирьяков «Известиям».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправят ли датчане домой молодежную сборную России?
  • Дания U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Сможет ли Англия продлить сухую серию?
  • Англия — Польша. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Украина должна одержать первую победу в отборе
  • Украина — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Дания U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Англия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Украина — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сарагоса — Картахена
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Мальорка — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Эспаньол — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Саккари — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры