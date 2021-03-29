Кирьяков призвал не делать из Маслова козла отпущения

Бывший футболист сборной Россииназвал причины поражения молодежной команды от Франции (0:2) во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

«Чувствовалось, что наши ребята перегорели, были скованны. Да и пенальти, что первый, что второй — на ровном месте. Франция после этого почувствовала уверенность, а мы пытались что-то придумать, создать, но всё смазалось. Маслов привез два пенальти, у него были такие глаза, что было видно, что сильно нервничал. Французы-то ничего не показали, забили с двух стандартов, но на таком уровне, конечно, многое доказывается.

Пенальти не вызывают никаких вопросов. В первом случае Маслов просто оставил колено, француз напрашивался на фол. У Павла, повторюсь, было видно перенапряжение. Даже если бы француз прошел, до ворот было далеко. Убери колено, да и все. А второй пенальти — рука, тем более, что сейчас трактовки такие, что всё позволяет назначить такой пенальти в ворота.

Что касается матча с Данией, он будет решающим. Настрой будет другой, нашим терять нечего. Нужно просто играть в свой футбол, тем более что кусочки хорошего футбола были показаны во втором тайме с Францией. Не говорю уже о матче с Исландией, которую мы переиграли. Если мы будем ошибаться так же, как и с Францией — шансов мало. Галактионову сейчас нужно успокоить ребят.

Если говорить о Маслове, еще не настало время, чтобы посыпать голову пеплом, не всё потеряно. Все сейчас нашли козла отпущения, все стрелки на него перевели. Неправильно это всё. Ожиданий от нашей молодёжи было много, они и остаются. Надеемся, что они сплотятся, у нас хорошая атмосфера и коллектив. Тренерскому штабу нужно проработать замену Маслову и постараться выстроить игру под слабые стороны датчан», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».