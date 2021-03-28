Румыния — Германия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

Составы команд:
«Румыния»: Флорин Ницэ, Алин Тошка, Ovidiu Popescu, Влад Кирикеш, Камора, Николае Станчу, Янис Хаджи, Рэзван Марин, Florin Tanase, Valentin Mihaila, Клаудиу Кешерю.
«Германия»: Мануэль Нойер, Маттиас Гинтер, Лукас Клостерман, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Лерой Зане, Серж Гнабри.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
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