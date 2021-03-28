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    В бухарестской перестрелке победят немцы

    Румыния — Германия. Прогноз, ставка (к. 2.56) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Германия
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    Леон Горетцка
    В воскресенье, 28 марта, в Бухаресте на Национальном стадионе сборная Румынии сразится с национальной командой Германии во втором туре группового этапа отбора к ЧМ-2022. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Румыния — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 28 Марта 2021 года
    Румыния
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    •  Румыния 21:45 Германия Германия
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    Румыния

    Сборная Румынии в первом туре отборочного цикла к ЧМ-2022 с большим трудом обыграла дома команду Северной Македонии со счетом 3:2.

    Хозяева вели 2:0, затем пропустили два гола с интервалом в одну минуту в самом конце встречи, но смогли все же забить третий мяч и положить в свою копилку три очка.

    Благодаря этой виктории «желтые» продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей, в которой выиграли в трех и раз сыграли вничью, забивая в каждом победном поединке минимум три гола. До этого они уступали в трех подряд встречах.

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    Что касается своего последнего турнира (Лиги наций), где участвовали румыны, то там они стали третьими из четырех участников, выиграв только одну полновесную игру из шести.

    Германия

    На старте данного розыгрыша сборная Германии легко на своем поле переиграла команду Исландию, отправив в ворота соперника три безответных мяча, дважды забив до 7-й минуты.

    Это виктория стала для «Бундестим» третьей за четыре последних матча, а проиграли они всего один матч из 14 последних, одержав восемь побед и еще в пяти встречах сыграв вничью.

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    • Эта неудача случилась с немцами в заключительном туре прошедшей Лиги наций на выезде от Испании (0:6). Данное фиаско стоило им первого места в квартете, а с ним и выхода в финальную часть данного турнира.

    Отметим, что сборная Германии в отборочных циклах ЧМ не проигрывает с 2001 года или 34 матча подряд, а последние 17 встреч в этом соревновании она неизменно выиграла.

    Последний раз эти команды играли между собой в 2007 года, и тогда немцы добились победы в товарищеской игре со счетом 3:1. К слову, в последних четырех очных противостояний забивали одновременно обе команды.

    Прогноз и ставка на Румыния — Германия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Германии предлагают — 1.30.

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    На викторию Румынии дают — 10.00, ничья оценена — в 6.10.

    Рискнем предположить, что тенденция с обоюдными голами продлится и на этот раз, и победу одержат немцы. Наш прогноз и ставка — П2 + обе забьют: да.

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