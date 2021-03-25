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    Лихтенштейн — Армения. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

    «Лихтенштейн» — «Армения». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Лихтенштейна Сборная Армении
    В 22:45 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч «Лихтенштейн» — «Армения».

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    Составы команд:

    «Лихтенштейн»: Бенджамин Бюхель, Даниэль Кауфман, Андреас Малин, Арон Зеле, Йенс Хофер, Макс Гопель, Ливио Мейер, Сейхан Йилдыз, Николас Хаслер, Яник Фрик, Ноа Фрик.

    «Армения»: Давид Юрченко, Андре Калисир, Вараздат Ароян, Камо Оганесян, Оганес Амбарцумян, Артак Григорян, Хорен Байрамян, Тигран Барсегян, Solomon Udo, Норберто Бриаско, Sargis Adamyan.

    Предыдущий матч соперников: «Лихтенштейн» — «Армения» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лихтенштейн» — «Армения». Коэффициент ставки — 1.71.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Армения» со счетом 0:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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