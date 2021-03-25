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    Армяне сразу погонят аутсайдера

    Лихтенштейн — Армения. Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Армения
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    Генрих Мхитарян
    Лихтенштейн сыграет на своем поле с Арменией в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Лихтенштейн — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 25 Марта 2021 года
    Лихтенштейн
  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 22:45 Армения Армения
  • Ереван
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.28
  • Ставка!
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    Лихтенштейн

    Лихтенштейн традиционно борется лишь за свой престиж. Причем иногда задача сборной из маленького государства — некрупно проиграть.

    Вот и старт нового отборочного цикла ничего положительного команде не сулит. Лихтенштейну придется в очередной раз примерять на себя костюм потенциального поставщика очков.

    За счастье для команды будет завершить цикл не на последнем месте. В это, честно говоря, верится с огромным трудом.

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    Правда, в Лиге наций команда сыграла не лучшим образом. Первенство в группе осталось за Гибралтаром, а Лихтенштейн среди подобных себе по классу соперников набрал лишь 5 очков в 4 матчах.

    Армения

    Армения в Лиге Наций выступила блестяще. Генрих Мхитарян и компания оставили за спиной не самых слабых соперников — Северную Македонию и Грузию.

    Причем в 6 сыгранных матчах армяне набрали 11 очков. Решающим оказался последний матч с македонцами, завершившийся минимальной викторией Армении.

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    • Игра команды во многом зависит от кондиций лидера Мхитаряна. Хавбек «Ромы» и в новом цикле будет тянуть на себе воз вожака атак армян.

    Да и вообще, пора бы сборной Армении покуситься на вторую строчку в квалификации. Конкурировать команде придется с той же Северной Македонией, Румынией и Исландией.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Армению за 1.28, на ничью за 5.40, а на Лихтенштейн — за 11.50

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    Лихтенштейн может рассчитывать лишь на роль поставщика очков в группе.

    Армения наверняка стремится побороться за выход на Мундиаль, так что терять очки в матче с аутсайдером категорически нельзя.

    Армяне будут стремиться забить быстрый гол, ведь в их составе есть несколько довольно сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.71

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