Галактионов предостерег от дальнейшей расхлябанности

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал победу над Исландией (4:1) в первом матче группового этапа Евро-2021.

«Я не скажу, что матч выдался легким. Это первая игра, старт турнира, поэтому было определенное волнение. Но оно улетучилось в первые десять минут, очень важно было завладеть инициативой, что нам удалось.

Мы делали акцент на быстром голе, в принципе он со старта назревал, моментов в начале было достаточно. Много ли три гола за тайм? Такое спланировать нельзя. Мы акцентировали внимание на фланговое давление, и нам это удалось.

Расхлябанности быть не может. Все понимают, что на одной игре чемпионат не заканчивается. Впереди важный соперник — сборная Франции. Мы оценим состояние ребят и определим, кто лучше готов к матчу.

Захарян в стартовом составе? Он хорошо проявил себя в клубе в последних играх. На сборе у него тоже был хорошие показатели. Он заслужил это место. Кто лучше готов, тот и выходит», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».