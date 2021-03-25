ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» и «Атлетико» — главные претенденты на титулПримера: кто станет чемпионом, а кто еще может удивить?
  • 00:06
    • Мишина и Галлямов — чемпионы мира в парном катании
  • 21:52
    • Молодежная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021
  • 18:27
    • Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021, Коляда — четвертый
  • 23:18
    • СМИ: Экс-наставник «Ливерпуля» входит в шорт-лист «Спартака»
  • 22:47
    • Баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Црвеной Звездой»
    Все новости спорта

    Галактионов предостерег от дальнейшей расхлябанности

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Исландии Евро-2021 U21
    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Исландией (4:1) в первом матче группового этапа Евро-2021.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Я не скажу, что матч выдался легким. Это первая игра, старт турнира, поэтому было определенное волнение. Но оно улетучилось в первые десять минут, очень важно было завладеть инициативой, что нам удалось.

    Мы делали акцент на быстром голе, в принципе он со старта назревал, моментов в начале было достаточно. Много ли три гола за тайм? Такое спланировать нельзя. Мы акцентировали внимание на фланговое давление, и нам это удалось.

    Расхлябанности быть не может. Все понимают, что на одной игре чемпионат не заканчивается. Впереди важный соперник — сборная Франции. Мы оценим состояние ребят и определим, кто лучше готов к матчу.

  • Молодежная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021
  • Читайте по теме

    • Захарян в стартовом составе? Он хорошо проявил себя в клубе в последних играх. На сборе у него тоже был хорошие показатели. Он заслужил это место. Кто лучше готов, тот и выходит», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» не сдаст так легко серию
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Пятое противостояние серии запомнится открытой игрой?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Игра принесет пару забитых мячей?
  • «Кастельон» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кастельон — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сальвадор — Гренада
  • Футбол
  • Сегодня в 05:25
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лейкерс — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Панама — Барбадос
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры