Россия U21 — Исландия U21: счет матча 4:1, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата Европы.

Встреча группы C, которая прошла в венгерском Дьере, завершилась со счетом 4:1.

Россияне вышли вперед на 31-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. На 41-й минуте Чалов уже исполнил передачу в штрафную на ход Наиру Тикнизяну, который технично перебросил голкипера, удвоив преимущество своей команды.

Незадолго до перерыва отличился Арсен Захарян, который на скорости прорвался мимо защитников и пропихнул мяч в ворота.

На 52-й минуте успех сборной России развил Денис Макаров. Хавбек в штрафной сделал несколько ложных замахов, на дриблинге ушел в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Исландцы забили гол престижа на 59-й минуте усилиями Свейнна Гудьонсена, точно пробившего головой.

Футбол. U21 Евро-2021. Группа C Россия U21 — Исландия U21 4:1 Голы: 1:0 Фёдор Чалов (пенальти) (31'), 2:0 Наяир Тикнизян (42'), 3:0 Arsen Zakharyan (45'), 4:0 Денис Макаров (53'), 4:1 Sveinn Aron Gudjohnsen (59') Россия U21: Александр Максименко, Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Павел Маслов (Артём Голубев, 6127'), Иван Обляков, Денис Макаров (Konstantin Tyukavin, 7227'), Даниил Лесовой (Александр Ломовицкий, 7727'), Данил Глебов, Arsen Zakharyan (Наиль Умяров, 7227'), Фёдор Чалов (Вячеслав Грулёв, 6127') Исландия U21: Patrik Sigurdur Gunnarsson, Robert Orri Thorkelsson, Hoerdur Ingi Gunnarsson, Kolbeinn Thordarson, Ari Leifsson, Alex Thor Hauksson, Stefan Thordarson, Willum Willumsson (Kolbeinn Birgir Finnsson, 8527'), Isak Bergmann Johannesson (Микаэль Андерсон, 6527'), Йоун Торстейнссон (Valdimar Ingimundarson, 8527'), Sveinn Aron Gudjohnsen (Brynjolfur Darri Willumsson, 7627') Предупреждения: Павел Маслов (28'), Иван Обляков (35'), Артём Голубев (71'), Наиль Умяров (90')

В следующем туре сборная России сыграет с Францией. Матч пройдет 28 марта.