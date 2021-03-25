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    Чалов остался доволен реализацией плана на игру в первом тайме

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Исландии Евро-2021 U21
    Нападающий сборной России Федор Чалов подвел итоги матча с Исландией (4:1) в первом туре группового этапа Евро-2021.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Игрок ЦСКА забил первый гол в игре, реализовав пенальти.

    «Понимали, что это игра до первого гола. Получилось забить быстрый гол, после чего стало гораздо легче.

    Взаимодействия на поле? Не могу так оценить игру, действовал по ощущениям, и получалось. План на игру? Думаю, мы неплохо его реализовали в первом тайме.

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    • Что значит эта крупная победа для сборной? Не хочется вдаваться в такие подробности. Главное, что победили. Теперь готовимся к Франции», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

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