Чалов остался доволен реализацией плана на игру в первом тайме

Нападающий сборной Россииподвел итоги матча с Исландией (4:1) в первом туре группового этапа Евро-2021.

Игрок ЦСКА забил первый гол в игре, реализовав пенальти.

«Понимали, что это игра до первого гола. Получилось забить быстрый гол, после чего стало гораздо легче.

Взаимодействия на поле? Не могу так оценить игру, действовал по ощущениям, и получалось. План на игру? Думаю, мы неплохо его реализовали в первом тайме.

Что значит эта крупная победа для сборной? Не хочется вдаваться в такие подробности. Главное, что победили. Теперь готовимся к Франции», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».