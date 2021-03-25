Андорра — Албания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 22:45 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Андорра»: Хосе Гомес, Марк Валес, Мойсес Сан-Никола, Хесус Рубио, Макс Льовера, Марк Ребес, Марсио Виейра, Алешандре Мартинез, Жоан Сервос, Жорди Алаез, Ricard Fernandez.

«Албания»: Этрит Бериша, Берат Джимсити, Мараш Кумбула, Ардиан Исмайли, Эрмир Леньяни, Эльсеид Хюсай, Кейди Баре, Клаус Гясула, Ledian Memushaj, Рею Манай, Сокол Чикалеши.

Предыдущий матч соперников: «Албания» — «Андорра» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Андорра» — «Албания». Коэффициент ставки — 2.00.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Албания» со счетом 1:3. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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