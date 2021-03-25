В поединке 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Албании сыграет с командой Андорры. Матч начнется в Андорра ла Велье в 22:45 мск на стадионе «Насьональ». Андорра — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

Сборная Болгарии попала в группу I, где кроме ее грядущего соперника также сыграют Сан-Марино, Польша, Венгрия и Англия. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.

Скромная команда показывает типичные для себя плохие результаты. В 13 предыдущих поединках она ни разу не выиграла.

При этом в трех поединках прошлых матчах сборная потерпела три поражения. В четырех последних играх она проиграла.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Прошлый турнир коллектив провел в последнем дивизионе Лиги наций, где в своей группе остался позади Фарерских островов, Латвии и Мальты, которые финишировали выше его.

Албания

Сборная Албании вряд ли сможет побороться за победу в своем секстете отбора на ЧМ-2022, с учетом того, что там же оказалась Англия, Польша и Венгрия.

В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда выиграла свой квартет третьего дивизиона, благодаря чему повысилась в классе.

Позади коллектива остались Казахстан, Литва и Белоруссия.

В пяти предыдущих поединках албанцы не знают поражений. При этом в трех прошлых матчах балканцы одержали победы.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех хозяев поля оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — Албания выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.