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    «Алания» на выезде обыграла «Текстильщик»

    «Текстильщик» — «Алания»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Ивановский «Текстильщик» потерпел домашнее поражение от «Алании» (0:2) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.

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    На 43-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Владимир Хубулов.

    А в компенсированное время Батраз Гурциев снял все вопросы о победителе.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Текстильщик Иваново — Алания 0:2
    Гол: 0:1 Владимир Хубулов (пенальти) (43') Текстильщик Иваново: Алексей Смирнов, Денис Фомин, Aleksey Makushkin, Yuri Morozov (Илья Мосейчук, 4627'), Алексей Губочкин, Алексей Горюшкин, Khachim Mashukov, Anatoliy Katrich (Александр Агеев, 6527'), Andrei Hripkov, Александр Шленкин (Дмитрий Каменщиков, 3827'), Сергей Обивалин Алания: Ростислав Солдатенко, David Shavlokhov, Хетаг Кочиев, Алан Хабалов, Dmitri Kobesov (Аллон Бутаев, 6727'), Алан Хугаев, Давид Кобесов (Хетаг Хосонов, 8127'), Батрадз Кокоев, Бутта Магомедов, Владимир Хубулов (Батраз Гурциев, 6027'), Ислам Машуков (Руслан Суанов, 5927') Предупреждения: Денис Фомин (12'), Александр Шленкин (28'), Dmitri Kobesov (62')

    «Алания» занимает четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Текстильщик» — 13-й.

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