Стали известны имена футболистов «Тамбова», подозреваемых в игре на ставках

Стали известны фамилии двух футболистов, которых ранее заподозрили в ставках на матчи собственной команды.

Речь идет о 32-летнем белорусском полузащитнике Дмитрии Германе и 31-летнем российском нападающем Александре Еркине.

«Кроме Дмитрия Германа и Александра Еркина РФС может проверить и других игроков Тамбова», — сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания в «Тамбове» подтвердил эту информацию и добавил, что в клубе «были подозрения о ставках на игры» своих футболистов. «Однако финансовая ситуация настолько дикая, что даже разговоры в команде о ставках никем особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», — добавили в «Тамбове».

Напомним, подозрения возникли по итогам матчей «Тамбова» с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).