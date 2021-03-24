Двух игроков «Тамбова» подозревают в игре на ставках

Два футболистаподозреваются в игре на ставках, сообщает «Спорт-Экспресс».

Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

В связи с этим игроков вызвали в РФС.

«Да, два игрока вызваны в РФС. Раз их вызвали, значит для этого есть основания», — приводит ТАСС слова генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой.

«В ходе работы по противодействию договорных матчей от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК "Тамбов" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка», — сказали в службе коммуникаций РФС.

Напомним, «Тамбов» был близок к тому, чтобы сняться с текущего чемпионата России из-за финансовых проблем.