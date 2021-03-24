Бельгия — Уэльс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

В 22:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Томас Вермален, Ян Вертонген, Леандер Дендонкер, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс, Тома Мёнье, Ромелу Лукаку, Торган Азар, Дрис Мертенс.

«Уэльс»: Дэнни Уорд, Джейми Лоуренс, Джо Родон, Крис Мепэм, Неко Уильямс, Джо Аллен, Гарри Уилсон, Коннор Робертс, Этан Ампаду, Гарет Бэйл, Даниэль Джеймс.

Предыдущий матч соперников: «Уэльс» — «Бельгия» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

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