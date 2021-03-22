Бельгия
Сборная Бельгии прекрасно провела прошлый розыгрыш Лиги наций, по итогу которого смогла пробиться в плей-офф. Она заняла первое место в своей группе и теперь ей предстоит встреча с Францией.
Подопечные Роберто Мартинеса выиграли четыре матча подряд с учетом товарищеских встреч. Проиграв англичанам, хозяева обыграли Исландию 2:1, а после этого в товарищеской встрече победили Швейцарию с тем же результатом.
Также «Красные дьяволы» взяли 3 очка в игре с Англией (2:0) и в заключительном туре Лиги наций победили Данию 4:2.
Касательно состава стоит отметить, что потери здесь небольшие, учитывая его качество. Не сыграют Эден Азар, Дивок Ориги и Аксель Витцель. Под вопросом Тоби Алдервейрелд.
Уэльс
Валлийцы тоже неплохо провели прошлую Лигу наций. В четвертой группе они набрали 16 очков и вышли в Лигу А. До поединка с Бельгией гости не проигрывали 5 матчей.
Сборная Уэльса начала серию с нулевой ничьи против Ирландии. Следом «Драконы» минимально обыграли болгаров, а после этого расписали нулевую ничью с США.
После американцев валлийцам снова попались ирландцы, которых они все-таки смогли обыграть 1:0. В последнем туре Уэльс сумел одолеть своего главного конкурента за повышение в лигу А сборную Финляндии (3:1).
Вне состава остался Аарон Рэмси из-за травмы бедра.
Прогноз и ставка
Победа Бельгии выставлена с коэффициентом 1.33. На победу Уэльса букмекеры дают коэффициент 10.0. Почти в два раза меньше предлагают на ничью — 5.30.
Сборная Бельгии — это результативная команда, которая любит забивать и имеет для этого все возможности. Тем более если учитывать последние успехи команды, когда коллектив Роберто Мартинеса устранил Англию и Данию.
В 7 из 8 последних официальных матчей сборная Бельгии забивала не менее трех мячей на своем поле. Предлагаем поставить на то, что команда забьет больше двух и в этот раз.