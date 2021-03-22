ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичТрансферный дайджест. 16-22 марта Виктор ГончаренкоХорватский кандидат. ЦСКА меняет тренера на бывшего игрока Лионель МессиМесси стоит задуматься. Эта «Барселона» — лучшая команда Испании прямо сейчас
  • 17:54
    • Неймар и ПСЖ согласовали условия нового контракта
  • 19:42
    • «Авангард» второй раз обыграл «Магнитку» и вышел вперед в серии
  • 16:37
    • Хаби Алонсо возглавит «Боруссию» Менхенгладбах
  • 14:49
    • Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты
  • 14:37
    • ЦСКА объявил об уходе Гончаренко с поста главного тренера
  • 14:17
    • СМИ: Олич подписал контракт с ЦСКА
  • 11:40
    • «Торпедо» прекратило сотрудничество с Игнашевичем
    Все новости спорта

    Сколько раз Бельгия отметится в воротах Уэльса?

    Бельгия — Уэльс. Прогноз (к. 1.88) и ставка на матч квалификационного раунда чемпионата мира 24 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Бельгии Прогнозы на сборную Уэльса
    Прогноз и ставки на Бельгия — Уэльс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брейне
    24 марта сборная Бельгии примет сборную Уэльса в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022. Встреча состоится на стадионе «Короля Бодуэна» в Брюсселе. Начало в 21:45 мск. Бельгия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бельгия

    Сборная Бельгии прекрасно провела прошлый розыгрыш Лиги наций, по итогу которого смогла пробиться в плей-офф. Она заняла первое место в своей группе и теперь ей предстоит встреча с Францией.

    Подопечные Роберто Мартинеса выиграли четыре матча подряд с учетом товарищеских встреч. Проиграв англичанам, хозяева обыграли Исландию 2:1, а после этого в товарищеской встрече победили Швейцарию с тем же результатом.

    Также «Красные дьяволы» взяли 3 очка в игре с Англией (2:0) и в заключительном туре Лиги наций победили Данию 4:2.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Касательно состава стоит отметить, что потери здесь небольшие, учитывая его качество. Не сыграют Эден Азар, Дивок Ориги и Аксель Витцель. Под вопросом Тоби Алдервейрелд.

    Уэльс

    Валлийцы тоже неплохо провели прошлую Лигу наций. В четвертой группе они набрали 16 очков и вышли в Лигу А. До поединка с Бельгией гости не проигрывали 5 матчей.

    Сборная Уэльса начала серию с нулевой ничьи против Ирландии. Следом «Драконы» минимально обыграли болгаров, а после этого расписали нулевую ничью с США.

  • Тухель расшевелил «Челси». «Синие» вышли в полуфинал Кубка Англии
  • Отыграв не самый лучший матч, лондонцы всухую обыграли «Шеффилд Юнайтед»
  • Вчера

    • После американцев валлийцам снова попались ирландцы, которых они все-таки смогли обыграть 1:0. В последнем туре Уэльс сумел одолеть своего главного конкурента за повышение в лигу А сборную Финляндии (3:1).

    Вне состава остался Аарон Рэмси из-за травмы бедра.

    Прогноз и ставка

    Победа Бельгии выставлена с коэффициентом 1.33. На победу Уэльса букмекеры дают коэффициент 10.0. Почти в два раза меньше предлагают на ничью — 5.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Сборная Бельгии — это результативная команда, которая любит забивать и имеет для этого все возможности. Тем более если учитывать последние успехи команды, когда коллектив Роберто Мартинеса устранил Англию и Данию.

    В 7 из 8 последних официальных матчей сборная Бельгии забивала не менее трех мячей на своем поле. Предлагаем поставить на то, что команда забьет больше двух и в этот раз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Сарагоса — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Коламбус — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Клипперс — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Акрон — Нижний Новрогод
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эстония — Чехия
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Балтика — Оренбург
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     Джордан Ларссон
  • Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
    • 00:09 19/03/2021     «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
    • 21:07 19/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Бельгия — Уэльс 24.03.2021 в 21:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.88.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры