24 марта сборная Бельгии примет сборную Уэльса в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022. Встреча состоится на стадионе «Короля Бодуэна» в Брюсселе. Начало в 21:45 мск. Бельгия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Сборная Бельгии прекрасно провела прошлый розыгрыш Лиги наций, по итогу которого смогла пробиться в плей-офф. Она заняла первое место в своей группе и теперь ей предстоит встреча с Францией.

Подопечные Роберто Мартинеса выиграли четыре матча подряд с учетом товарищеских встреч. Проиграв англичанам, хозяева обыграли Исландию 2:1, а после этого в товарищеской встрече победили Швейцарию с тем же результатом.

Также «Красные дьяволы» взяли 3 очка в игре с Англией (2:0) и в заключительном туре Лиги наций победили Данию 4:2.

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Касательно состава стоит отметить, что потери здесь небольшие, учитывая его качество. Не сыграют Эден Азар, Дивок Ориги и Аксель Витцель. Под вопросом Тоби Алдервейрелд.

Уэльс

Валлийцы тоже неплохо провели прошлую Лигу наций. В четвертой группе они набрали 16 очков и вышли в Лигу А. До поединка с Бельгией гости не проигрывали 5 матчей.

Сборная Уэльса начала серию с нулевой ничьи против Ирландии. Следом «Драконы» минимально обыграли болгаров, а после этого расписали нулевую ничью с США.

После американцев валлийцам снова попались ирландцы, которых они все-таки смогли обыграть 1:0. В последнем туре Уэльс сумел одолеть своего главного конкурента за повышение в лигу А сборную Финляндии (3:1).

Вне состава остался Аарон Рэмси из-за травмы бедра.

Прогноз и ставка

Победа Бельгии выставлена с коэффициентом 1.33. На победу Уэльса букмекеры дают коэффициент 10.0. Почти в два раза меньше предлагают на ничью — 5.30.

Сборная Бельгии — это результативная команда, которая любит забивать и имеет для этого все возможности. Тем более если учитывать последние успехи команды, когда коллектив Роберто Мартинеса устранил Англию и Данию.

В 7 из 8 последних официальных матчей сборная Бельгии забивала не менее трех мячей на своем поле. Предлагаем поставить на то, что команда забьет больше двух и в этот раз.