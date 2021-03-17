«Ротор» и «Ростов» определили стартовые составы

Али Соу и Валерий Карпин Фото: rostovfc
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Макаров, Жишулев, Маевский, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.
Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Вершков, Алейник, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Глебов, Гигович, Соу.
Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Поярков, Павловец, Фольмер, Сухомлинов, Алмквист, Полоз, Турищев, Саплинов.
Матч состоится 17 марта в 18:00 мск. На сайте LiveSport.Ru есть прогноз к этому поединку.