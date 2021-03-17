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    «Ротор» и «Ростов» определили стартовые составы

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    «Ротор» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 23 тура российской Премьер-лиги.

    Али Соу и Валерий Карпин
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    Али Соу и Валерий Карпин

    «Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Макаров, Жишулев, Маевский, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.

    Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Вершков, Алейник, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Глебов, Гигович, Соу.

    Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Поярков, Павловец, Фольмер, Сухомлинов, Алмквист, Полоз, Турищев, Саплинов.

    Матч состоится 17 марта в 18:00 мск. На сайте LiveSport.Ru есть прогноз к этому поединку.

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