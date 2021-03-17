ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 9-15 марта Александр ОвечкинНХЛ. 717 шайба Овечкина, 1100 очко Малкина, гол и две передачи Панарина «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»АПЛ. «Лидс» отнял очки у «Челси», «Ман Сити» разгромил «Фулхэм», «Арсенал» выиграл северолондонское дерби
  • 07:30
    • Власти Мальты разрешили национальной сборной провести домашний матч с Россией
  • 00:59
    • «Барселона» разгромила «Уэску»
  • 00:53
    • Гол Жоты принес «Ливерпулю» важную победу
  • 22:57
    • Вратарь «Колорадо» Грубауэр стал первой звездой недели в НХЛ
  • 20:55
    • Миранчук будет в заявке на матч с «Реалом»
    Все новости спорта

    Дружина Карпина привезет три очка из Волгограда?

    «Ротор» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат России, 17 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ростов Прогнозы на Ротор Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин
    В среду, 17 марта, в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Ротор» в Волгограде сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по Москве. «Ротор» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Марта 2021 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 18:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
    •

    «Ротор»

    Волгоградский коллектив после 22 сыгранных туров находится в зоне переходных матчей, на 13 позиции. У команды Хацкевича на счету 18 баллов и отставание от 12 безопасной строки аж в восемь пунктов.

    В новом году «Ротор» успел провести три игры в рамках чемпионата страны, в которых набрал четыре пункта. Начал он с выездной виктории над кризисным «Тамбов» со счетом 3:1.

    После чего «волжане» расписали безголевую ничью на своей территории с «Химками», а в своей последней проведенной встрече они минимально в гостях проиграли «Уралу» (0:1), где единственный гол был забит в самой концовке поединка.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В родных стенах волгоградцы набрали всего восемь очков, выиграв два раза при двух мировых исходах и семи поражениях, забить удалось только четыре мяча, а пропустили 14 голов.

    «Ростов»

    С 34 набранными баллами «Ростов» разместился на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая всего на три пункта от четвертой еврокубковой строки.

    «Комбайнеры» провели четыре официальные встречи в новом году. Начали они с Кубка России, где на стадии 1/8 финала проиграли на своей арене грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого «желто-синие» расписали две мировые в рамках чемпионата страны, поочередно поделив очки с «Зенитом» (2:2) в гостях и ФК «Сочи» (0:0) дома, а в минувшем туре они проиграли в гостях «Химкам» — 0:1.

    «Ростов» в данный момент имеет третью гостевую статистику в лиге, набрав в 12 встречах 20 очков. Команда добыла шесть викторий дважды сыграла вничью и четыре игры проиграла, разница мячей — 14:14.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В первом круге «Ростов» на своей территории разгромил «Ротор» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Ростов»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ростова» — 2.44, победа «Ротора» — 3.42, ничья — 3.08.

    «Ростову» очень не везло с реализацией своих моментов в прошлых матчах. Сейчас считаем, что дружину Карпина прорвет и она положит в свою копилку три пункта. Наш прогноз и ставка на данную встречу — П2.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Кьево — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дерби — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     ПСЖ — «Барселона»
  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
    • 02:36 11/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Ротор» — «Ростов» 17.03.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.44.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры