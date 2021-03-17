В среду, 17 марта, в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Ротор» в Волгограде сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по Москве. «Ротор» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

Волгоградский коллектив после 22 сыгранных туров находится в зоне переходных матчей, на 13 позиции. У команды Хацкевича на счету 18 баллов и отставание от 12 безопасной строки аж в восемь пунктов.

В новом году «Ротор» успел провести три игры в рамках чемпионата страны, в которых набрал четыре пункта. Начал он с выездной виктории над кризисным «Тамбов» со счетом 3:1.

После чего «волжане» расписали безголевую ничью на своей территории с «Химками», а в своей последней проведенной встрече они минимально в гостях проиграли «Уралу» (0:1), где единственный гол был забит в самой концовке поединка.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В родных стенах волгоградцы набрали всего восемь очков, выиграв два раза при двух мировых исходах и семи поражениях, забить удалось только четыре мяча, а пропустили 14 голов.

«Ростов»

С 34 набранными баллами «Ростов» разместился на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая всего на три пункта от четвертой еврокубковой строки.

«Комбайнеры» провели четыре официальные встречи в новом году. Начали они с Кубка России, где на стадии 1/8 финала проиграли на своей арене грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

После этого «желто-синие» расписали две мировые в рамках чемпионата страны, поочередно поделив очки с «Зенитом» (2:2) в гостях и ФК «Сочи» (0:0) дома, а в минувшем туре они проиграли в гостях «Химкам» — 0:1.

«Ростов» в данный момент имеет третью гостевую статистику в лиге, набрав в 12 встречах 20 очков. Команда добыла шесть викторий дважды сыграла вничью и четыре игры проиграла, разница мячей — 14:14.

В первом круге «Ростов» на своей территории разгромил «Ротор» со счетом 3:0.

Прогноз и ставки на «Ротор» — «Ростов»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ростова» — 2.44, победа «Ротора» — 3.42, ничья — 3.08.

«Ростову» очень не везло с реализацией своих моментов в прошлых матчах. Сейчас считаем, что дружину Карпина прорвет и она положит в свою копилку три пункта. Наш прогноз и ставка на данную встречу — П2.