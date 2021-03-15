РФС проведет собственное расследование ситуации с допингом у Обухова

Председатель медицинского комитета РФСпрокомментировал появившуюся информацию о том, что несколько футболистов подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов может получить дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведет собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС. Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица.

Несмотря на то, что речь идет о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил.

В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».