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    РФС проведет собственное расследование ситуации с допингом у Обухова

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    Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов прокомментировал появившуюся информацию о том, что несколько футболистов подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

    Эдуард Безуглов
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    Эдуард Безуглов

    Ранее стало известно, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов может получить дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

    «Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведет собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС. Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица.

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    • Несмотря на то, что речь идет о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил.

    В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

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