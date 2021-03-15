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    Экс-врач «Торпедо»: Обухов звонит мне и говорит, что это я виноват

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    Бывший врач «Торпедо» Владимир Аловский, работавший в команде в 2013 году, прокомментировал возможную дисквалификацию экс-игрока московской команды Владимира Обухова за допинг.

    Владимир Обухов
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    Владимир Обухов

    Ранее стало известно, что Обухов, выступающий в текущем сезоне за «Ростов», может получить дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

    «Откровенно пытаются все свалить на меня. Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват. Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других.

    Ни врачи, ни другие люди из „Торпедо“ не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», — приводит слова Аловского «Чемпионат».

    Допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещенного вещества — метандиенона. На тот момент пробу назвали отрицательной.

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