Экс-врач «Торпедо»: Обухов звонит мне и говорит, что это я виноват

Бывший врач «Торпедо», работавший в команде в 2013 году, прокомментировал возможную дисквалификацию экс-игрока московской командыза допинг.

Ранее стало известно, что Обухов, выступающий в текущем сезоне за «Ростов», может получить дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Откровенно пытаются все свалить на меня. Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват. Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других.

Ни врачи, ни другие люди из „Торпедо“ не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», — приводит слова Аловского «Чемпионат».

Допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещенного вещества — метандиенона. На тот момент пробу назвали отрицательной.