Футболиста «Ростова» поймали на применении допинга

Нападающийможет получить дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

По данным источника, допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещенного вещества — метандиенона. На тот момент пробу назвали отрицательной.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью "альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб" (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия.

Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришел к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как отрицательная», — говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, 29-летний Обухов — воспитанник московского «Спартака». Он играет за «Ростов» с 1 октября 2020 года.