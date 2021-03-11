Славия П — Глазго Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Славия П»: Ондржей Коларж, Александр Хартманн Бах, Давид Зима, Ондржей Кудела, Ян Борил, Томаш Голеш, Николае Станчу, Петер Оладейи Олайинка, Абдалла Сима, Лукаш Провод, Ян Кухта.

«Глазго Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Филип Хеландер, Коннор Голдсон, Нэйтан Паттерсон, Борна Баришич, Стивен Дэвис, Джо Арибо, Глен Камара, Янис Хаджи, Райан Кент, Альфредо Морелос.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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