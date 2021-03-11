В четверг, 11 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы в Праге на «Синобо Стэдиум» местная «Славия» сыграет с шотландским «Рейнджерсом». Начало игры — в 20:55 по мск. «Славия» Прага — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Прага

«Славия», начавшая свое выступление в Лиге чемпионов, где проиграла в последней стадии квалификации датскому «Митьюлланду» (0:0 и 1:4), легко преодолела групповой этап ЛЕ.

В одной компании с «Байером», «Хапоэль» Беэр-Шева и «Ниццей» пражский коллектив стал вторым, выиграв четыре игры при двух поражениях. В 1/16 финала второго по значимости еврокубка он прошел английский «Лестер», сыграв 0:0 дома и победив 2:0 в гостях.

К данному поединку «лоскутные» подходят после домашнего выигрыша над «Баник» Острава (2:1) в рамках чемпионата Чехии, где они уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 14 пунктов.

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Сейчас у «Славии» 16-матчевая беспроригрышная серия с учетом всех проведенных турниров, в которой она добилась 13 викторий при трех мировых исходах.

«Рейнджерс»

На групповой стадии «Рейнджерс» занял первое место в квартете с «Лехом», «Стандардом» и «Бенфикой», не потерпев ни одного поражения в шести матчах, выиграв четыре игры при двух мировых.

Стадию 1/16 финала клуб из Глазго преодолел без особых трудностей, дважды обыграв бельгийский «Антверпен» — 4:3 в гостях и 5:2 на своей арене.

На выходных дружина Джеррарда после своей победы над «Сент-Мирреном» (3:0) и потери очков «Селтиком» стала недосягаемой для конкурентов, выиграв тем самым задолго до конца первенства золотые награды, ставшие 55 в истории.

«Рейнджерс» также имеет длительную серию без поражений. На данный момент она состоит из 17 матчей с учетом всех турниров, где 15 были выиграны и в двух были зафиксированы мировые.

«Славия» Прага — «Рейнджерс». Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 2.50, победа «Рейнджерс» — 3.10, ничья — 3.32.

От поединка равных по классу команд явно не стоит ждать голевой феерии. Прогнозируем, что первая игра противостояния этих клубов будет низовой. Наша ставка на этот поединок — ТМ 2,5.