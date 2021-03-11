ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа Сесар Аспиликуэта и Кай ХаверцРазница в ресурсах. Ослабленный «Эвертон» проиграл «Челси» «Ювентус»ЛЧ. «Боруссия» Дортмунд в четвертьфинале, «Порту» выбил «Ювентус»
  • 01:43
    • «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:57
    • «Боруссия» упустила победу над «Севильей», но вышла в четвертьфинал ЛЧ
  • 22:33
    • «Ак Барс» в четвертый раз победил «Торпедо» и вышел в полуфинал Восточной конференции
  • 22:00
    • «Локомотив» вышел в полуфинал Западной конференции, обыграв «Йокерит»
  • 21:53
    • ЦСКА победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ
  • 15:09
    • Лев покинет сборную Германии после Евро-2020
    Все новости спорта

    Новоиспеченный чемпион Шотландии засушит игру в Праге

    «Славия» Прага — «Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Лига Европы, 11 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Славия Прага Прогнозы на Рейнджерс Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Славия» Прага — «Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стивен Джеррард
    В четверг, 11 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы в Праге на «Синобо Стэдиум» местная «Славия» сыграет с шотландским «Рейнджерсом». Начало игры — в 20:55 по мск. «Славия» Прага — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 11 Марта 2021 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 20:55 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Славия» Прага

    «Славия», начавшая свое выступление в Лиге чемпионов, где проиграла в последней стадии квалификации датскому «Митьюлланду» (0:0 и 1:4), легко преодолела групповой этап ЛЕ.

    В одной компании с «Байером», «Хапоэль» Беэр-Шева и «Ниццей» пражский коллектив стал вторым, выиграв четыре игры при двух поражениях. В 1/16 финала второго по значимости еврокубка он прошел английский «Лестер», сыграв 0:0 дома и победив 2:0 в гостях.

    К данному поединку «лоскутные» подходят после домашнего выигрыша над «Баник» Острава (2:1) в рамках чемпионата Чехии, где они уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 14 пунктов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Сейчас у «Славии» 16-матчевая беспроригрышная серия с учетом всех проведенных турниров, в которой она добилась 13 викторий при трех мировых исходах.

    «Рейнджерс»

    На групповой стадии «Рейнджерс» занял первое место в квартете с «Лехом», «Стандардом» и «Бенфикой», не потерпев ни одного поражения в шести матчах, выиграв четыре игры при двух мировых.

    Стадию 1/16 финала клуб из Глазго преодолел без особых трудностей, дважды обыграв бельгийский «Антверпен» — 4:3 в гостях и 5:2 на своей арене.

  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
  • Кем «Боруссия» может заменить Холанда, возник ли у Салаха конфликт с Клоппом, останется ли Погба в «МЮ» и другие трансферные новости последних дней
  • 08/03/2021

    • На выходных дружина Джеррарда после своей победы над «Сент-Мирреном» (3:0) и потери очков «Селтиком» стала недосягаемой для конкурентов, выиграв тем самым задолго до конца первенства золотые награды, ставшие 55 в истории.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Рейнджерс» также имеет длительную серию без поражений. На данный момент она состоит из 17 матчей с учетом всех турниров, где 15 были выиграны и в двух были зафиксированы мировые.

    «Славия» Прага — «Рейнджерс». Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 2.50, победа «Рейнджерс» — 3.10, ничья — 3.32.

    От поединка равных по классу команд явно не стоит ждать голевой феерии. Прогнозируем, что первая игра противостояния этих клубов будет низовой. Наша ставка на этот поединок — ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Велес — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Эванс — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Футболисты «Барселоны»
  • «Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании
    • 17:09 04/03/2021     Мохамед Салах
  • Раздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
    • 18:21 05/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Славия» Прага — «Рейнджерс» 11.03.2021 в 20:55. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.81.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры