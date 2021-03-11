Девять уроженцев Бразилии сыграют за «Шахтер» против «Ромы»

Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Шахтера» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет в Риме и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Шахтер»: Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Патрик, Майкон, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес.

Запасные: Пятов, Шевченко, Бондарь, Корниенко, Кривцов, Болбат, Маркос, Соломон, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Вьюнник.

«Рома»: Лопес, Кристанте, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян.

Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Сантон, Майораль, Карлес Перес, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави, Джеко.

С прогнозами на этот матч можно ознакомиться здесь и здесь.