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    Девять уроженцев Бразилии сыграют за «Шахтер» против «Ромы»

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    Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Шахтера» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

    Марлос родился в Бразилии, но имеет украинский паспорт
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    Марлос родился в Бразилии, но имеет украинский паспорт

    Встреча пройдет в Риме и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Шахтер»: Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Патрик, Майкон, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес.

    Запасные: Пятов, Шевченко, Бондарь, Корниенко, Кривцов, Болбат, Маркос, Соломон, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Вьюнник.

    «Рома»: Лопес, Кристанте, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян.

    Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Сантон, Майораль, Карлес Перес, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави, Джеко.

    С прогнозами на этот матч можно ознакомиться здесь и здесь.

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