ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа Сесар Аспиликуэта и Кай ХаверцРазница в ресурсах. Ослабленный «Эвертон» проиграл «Челси» «Вашингтон» — «Нью-Джерси»НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Каролина» продлила серию побед, «Даллас» разгромил «Чикаго»
  • 01:43
    • «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:57
    • «Боруссия» упустила победу над «Севильей», но вышла в четвертьфинал ЛЧ
  • 22:33
    • «Ак Барс» в четвертый раз победил «Торпедо» и вышел в полуфинал Восточной конференции
    Все новости спорта

    «Рома» уничтожит «Шахтер» в первом матче?

    «Рома» — «Шахтер» Донецк. Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Лига Европы, 11 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рому Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Шахтер» Донецк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома»
    «Рома» сыграет на «Стадио Олимпико» с донецким «Шахтером» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Рома» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 11 Марта 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 23:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.55
  • Ставка!
    •

    «Рома»

    «Рома» без особых проблем преодолела предыдущий раунд. Римский клуб дважды выиграл у «Браги» — 2:0 в Португалии и 3:1 дома. В таких случаях, как правило, говорят, что это была победа на классе.

    У «Ромы» был небольшой спад в начале года, связанный, в первую очередь, с разногласиями внутри команды между тренером и некоторыми игроками. Но сейчас все в порядке, Паулу Фонсеке удалось достичь компромисса с недовольными.

    В десяти последних матчах «Рома» одержала семь побед и потерпела лишь два поражения.

    На прошлой неделе «Рома» выиграла два матча в рамках Серии А, классно отреагировав на неудачу в игре с «Миланом». Команда Фонсеки обыграла «Фиорентину» и «Дженоа».

    «Шахтер»

    Тем временем в «Шахтере» сейчас неспокойно. Чемпион Украины со скрипом прошел «Маккаби» в 1/16 финала Лиги Европы. По счету все нормально — 2:0 в гостях и 1:0 дома, но по игре — почти катастрофа.

    И что самое удивительное, в чемпионате Украины «Шахтер» тоже не блещет, несмотря на не самый уровень соперников.

    В прошлом туре команда Луиша Каштру с трудом выиграла у «Олимпика». При этом в первом тайме арбитр ошибочно отменил гол в ворота «горняков».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А перед этим было поражение от луганской «Зари» (0:1), которая забила победный мяч уже после того, как осталась вдесятером.

    «Рома» — «Шахтер» Донецк. Прогноз и ставка

    На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Шахтера» — за 6.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Если «Шахтер» будет играть так же, как против «Маккаби» или «Зари», «Рома» может решить все вопросы уже в первом матче.

    Но вряд ли римлянам будет так уж легко. Осенью «Шахтер» тоже провел немало невзрачных матчей, но при этом умудрился дважды победить мадридский «Реал» и ни разу не проиграл «Интеру». Все просто: молодые бразильцы «Шахтера» делают все, чтобы обратить на себя внимание. Но делают они это, как правило, в больших матчах.

    Так что против «Ромы» украинский чемпион, скорее всего, будет максимально сконцентрирован.

    Ставка - победа «Ромы» + обе команды забьют за 3.00.

    А также можно рассмотреть ставку на победу «Ромы» во втором тайме за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Велес — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Эванс — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Футболисты «Барселоны»
  • «Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании
    • 17:09 04/03/2021     Мохамед Салах
  • Раздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
    • 18:21 05/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Шахтер» Донецк 11.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.00.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры