«Рома» сыграет на «Стадио Олимпико» с донецким «Шахтером» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Рома» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» без особых проблем преодолела предыдущий раунд. Римский клуб дважды выиграл у «Браги» — 2:0 в Португалии и 3:1 дома. В таких случаях, как правило, говорят, что это была победа на классе.

У «Ромы» был небольшой спад в начале года, связанный, в первую очередь, с разногласиями внутри команды между тренером и некоторыми игроками. Но сейчас все в порядке, Паулу Фонсеке удалось достичь компромисса с недовольными.

В десяти последних матчах «Рома» одержала семь побед и потерпела лишь два поражения.

На прошлой неделе «Рома» выиграла два матча в рамках Серии А, классно отреагировав на неудачу в игре с «Миланом». Команда Фонсеки обыграла «Фиорентину» и «Дженоа».

«Шахтер»

Тем временем в «Шахтере» сейчас неспокойно. Чемпион Украины со скрипом прошел «Маккаби» в 1/16 финала Лиги Европы. По счету все нормально — 2:0 в гостях и 1:0 дома, но по игре — почти катастрофа.

И что самое удивительное, в чемпионате Украины «Шахтер» тоже не блещет, несмотря на не самый уровень соперников.

В прошлом туре команда Луиша Каштру с трудом выиграла у «Олимпика». При этом в первом тайме арбитр ошибочно отменил гол в ворота «горняков».

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А перед этим было поражение от луганской «Зари» (0:1), которая забила победный мяч уже после того, как осталась вдесятером.

«Рома» — «Шахтер» Донецк. Прогноз и ставка

На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Шахтера» — за 6.00.

Если «Шахтер» будет играть так же, как против «Маккаби» или «Зари», «Рома» может решить все вопросы уже в первом матче.

Но вряд ли римлянам будет так уж легко. Осенью «Шахтер» тоже провел немало невзрачных матчей, но при этом умудрился дважды победить мадридский «Реал» и ни разу не проиграл «Интеру». Все просто: молодые бразильцы «Шахтера» делают все, чтобы обратить на себя внимание. Но делают они это, как правило, в больших матчах.

Так что против «Ромы» украинский чемпион, скорее всего, будет максимально сконцентрирован.

Ставка - победа «Ромы» + обе команды забьют за 3.00.

А также можно рассмотреть ставку на победу «Ромы» во втором тайме за 1.95.