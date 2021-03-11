«Рома» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Рома» — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» в нынешнем сезоне выступает не так сильно, как ожидалось. К Паулу Фонсеке немало претензий, но сейчас его команда занимает 4 место в Серии А.

Минувший тур итальянского чемпионата для римлян выдался трудным, но продуктивным. Дома «волки» минимально переиграли «Дженоа».

А вот в Лиге Европы шансы на победу в турнире у «Ромы» весьма высокие. В предыдущем раунде второго по рангу клубного турнира Старого Света римляне оставили шансов «Браге» (2:0 и 3:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

С дончанами пути «Ромы» пересекались три года назад. Тогда в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов римляне уступили в первом матче (2:1), дабы в ответной встрече добыть минимальную викторию.

«Шахтер» Д

«Шахтер» Д давно высоко котируется на европейской арене. Вот и в нынешнем, хоть и не самом блестящем сезоне, дончане наверняка покусятся на заветный трофей.

В чемпионате Украины «Шахтер» занимает 2 место. Отставание от традиционного конкурента киевского «Динамо» составляет 4 очка.

В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Д добыл важнейшую, с точки зрения психологии, викторию. Команда Луиша Каштру минимально и скандально одолела земляков из «Олимпика».

Сейчас проблемы дончан лежат, по большей части, в области психологии. Опытный бразильцы смотрятся уже не столь мощно, а Тете и Соломон пока не стали лидерами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.63, на ничью за 4.40, а на «Шахтер» Д — за 5.55

Паулу Фонсека прекрасно знает возможности своего бывшего клуба, и явно постарается воспользоваться этим преимуществом.

«Шахтер» в последних матчах испытывает заметные трудности с результатами, к тому же слабовато играет в обороне.

Такие мастера, как Генрих Мхитарян, Борха Майорал и Эдин Джеко способны доставить неприятности любой обороне, что и сделают в этой встрече. Наши прогноз и ставка — «Рома» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.60