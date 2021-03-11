ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — «Барселона»Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду Кирилл КапризовНХЛ. «Миннесота» выиграла у «Вегаса», Капризов снова забил, «Эдмонтон» разгромил «Оттаву» «Ювентус»ЛЧ. «Ливерпуль» и «Боруссия» в четвертьфинале, «Барселона» и «Ювентус» вылетели
  • 12:17
    • Надаль снялся с турнира в Дубае
  • 11:16
    • Холанн и Навас поспорят за звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 00:53
    • «Барселона» сыграла вничью с ПСЖ и вылетела из Лиги чемпионов
  • 00:52
    • «Ливерпуль» второй раз обыграл «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 00:24
    • Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Команда Фонсеки забьет в первом тайме?

    «Рома» — «Шахтер». Ставка (к. 1.60) на голы в Лиге Европы по футболу 11 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рому Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Шахтер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паулу Фонсека
    «Рома» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Рома» — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 11 Марта 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 23:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    «Рома»

    «Рома» в нынешнем сезоне выступает не так сильно, как ожидалось. К Паулу Фонсеке немало претензий, но сейчас его команда занимает 4 место в Серии А.

    Минувший тур итальянского чемпионата для римлян выдался трудным, но продуктивным. Дома «волки» минимально переиграли «Дженоа».

    А вот в Лиге Европы шансы на победу в турнире у «Ромы» весьма высокие. В предыдущем раунде второго по рангу клубного турнира Старого Света римляне оставили шансов «Браге» (2:0 и 3:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    С дончанами пути «Ромы» пересекались три года назад. Тогда в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов римляне уступили в первом матче (2:1), дабы в ответной встрече добыть минимальную викторию.

    «Шахтер» Д

    «Шахтер» Д давно высоко котируется на европейской арене. Вот и в нынешнем, хоть и не самом блестящем сезоне, дончане наверняка покусятся на заветный трофей.

  • Еще прогноз
  • «Рома» — «Шахтер» Донецк. Прогноз, ставка (к. 3.00)

    • В чемпионате Украины «Шахтер» занимает 2 место. Отставание от традиционного конкурента киевского «Динамо» составляет 4 очка.

  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
  • Кем «Боруссия» может заменить Холанда, возник ли у Салаха конфликт с Клоппом, останется ли Погба в «МЮ» и другие трансферные новости последних дней
  • 08/03/2021

    • В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Д добыл важнейшую, с точки зрения психологии, викторию. Команда Луиша Каштру минимально и скандально одолела земляков из «Олимпика».

    Сейчас проблемы дончан лежат, по большей части, в области психологии. Опытный бразильцы смотрятся уже не столь мощно, а Тете и Соломон пока не стали лидерами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.63, на ничью за 4.40, а на «Шахтер» Д — за 5.55

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Паулу Фонсека прекрасно знает возможности своего бывшего клуба, и явно постарается воспользоваться этим преимуществом.

    «Шахтер» в последних матчах испытывает заметные трудности с результатами, к тому же слабовато играет в обороне.

    Такие мастера, как Генрих Мхитарян, Борха Майорал и Эдин Джеко способны доставить неприятности любой обороне, что и сделают в этой встрече. Наши прогноз и ставка — «Рома» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.60

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аякс — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.81
  • Прогноз на матч Славия Прага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  7.35
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гранада — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  20.51
  • Суперэкспресс на еврокубки 9-11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • Вчера в 14:48     Мохамед Салах
  • Раздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
    • 18:21 05/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Шахтер» 11.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры