Гранада — Мольде. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

В 23:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Гранада»: Руи Силва, Димитри Фулкье, Неуэн Перес, Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Ян Брис Этеки, Роберто Сольдадо, Антонио Пуэртас, Кенеди, Хорхе Молина.

«Мольде»: Андреас Линде, Шерифф Синюан, Стиан Грегерсен, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Kristoffer Haugen, Мартин Эллингсен, Фредрик Аурснес, Эйрик Хестад, Магнус Вольф Эйкрем, Bjoern Sigurdarson, Eirik Ulland Andersen.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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