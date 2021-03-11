Гранада — Мольде. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

Составы команд:
«Гранада»: Руи Силва, Димитри Фулкье, Неуэн Перес, Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Ян Брис Этеки, Роберто Сольдадо, Антонио Пуэртас, Кенеди, Хорхе Молина.
«Мольде»: Андреас Линде, Шерифф Синюан, Стиан Грегерсен, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Kristoffer Haugen, Мартин Эллингсен, Фредрик Аурснес, Эйрик Хестад, Магнус Вольф Эйкрем, Bjoern Sigurdarson, Eirik Ulland Andersen.
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Гранада» со счетом 1:0.
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