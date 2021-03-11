«Гранада» сыграет на своем поле с «Мольде» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы. Игра пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» в 1/16 финала прошла «Наполи». Победив на своем поле со счетом 2:0, затем андалузцы проиграли на выезде с результатом 1:2.

Команда проводит вполне приличный сезон. Привычной борьбы за выживание нет, что уже отлично, а текущая 10 позиция может расцениваться, как явный прорыв.

В минувшем туре она потерпела поражение. «Гранада» в родных стенах уступила на выезде «Атлетику» с результатом 1:2.

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В целом у клуба наметился определенный состав, поскольку в четырех предыдущих поединках во всех турнирах он потерпел три поражения при одной победе.

«Мольде»

«Мольде» в первом раунде плей-офф неожиданно прошел «Хоффенхайм». После гостевой ничьей 3:3 норвежцы выиграли со счетом 2:0.

Клуб, как чемпион Норвегии, взял свой старт в самом престижном еврокубковом турнире, где был остановлен только из-за правила выездного гола «Ференцварошем» перед самым групповым этапом (3:3 и 0:0).

На групповой стадии Лиги Европы коллектив финишировал на второй строке в своем квартете, набрав десять баллов в шести проведенных встречах.

В чемпионате своей страны, завершившемся в конце декабря, «Мольде» финишировал на второй строке, сильно отстав от лидера. В новом году коллектив еще официальных матчей не проводил.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — «Гранада» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,05.