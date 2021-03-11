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    Выбьет ли «Мольде» еще один клуб из топ-5 лиг?

    «Гранада» — «Мольде». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига Европы, 11 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Мольде»
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    В 1/16 финала «Мольде» прошел «Хоффенхайм»
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Мольде» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы. Игра пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 11 Марта 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Мольде Мольде
  • Лига Европы. 1/8 финала
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    «Гранада»

    «Гранада» в 1/16 финала прошла «Наполи». Победив на своем поле со счетом 2:0, затем андалузцы проиграли на выезде с результатом 1:2.

    Команда проводит вполне приличный сезон. Привычной борьбы за выживание нет, что уже отлично, а текущая 10 позиция может расцениваться, как явный прорыв.

    В минувшем туре она потерпела поражение. «Гранада» в родных стенах уступила на выезде «Атлетику» с результатом 1:2.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В целом у клуба наметился определенный состав, поскольку в четырех предыдущих поединках во всех турнирах он потерпел три поражения при одной победе.

    «Мольде»

    «Мольде» в первом раунде плей-офф неожиданно прошел «Хоффенхайм». После гостевой ничьей 3:3 норвежцы выиграли со счетом 2:0.

    Клуб, как чемпион Норвегии, взял свой старт в самом престижном еврокубковом турнире, где был остановлен только из-за правила выездного гола «Ференцварошем» перед самым групповым этапом (3:3 и 0:0).

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  • 08/03/2021

    • На групповой стадии Лиги Европы коллектив финишировал на второй строке в своем квартете, набрав десять баллов в шести проведенных встречах.

    В чемпионате своей страны, завершившемся в конце декабря, «Мольде» финишировал на второй строке, сильно отстав от лидера. В новом году коллектив еще официальных матчей не проводил.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — «Гранада» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,05.

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