27 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Бохум» и «Майнц». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» сражается за выживание во Второй Бундеслиге. На текущий момент команда пребывает на 13-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Бохум» в девяти турах добыл восемь очков. Команда отличилась всего шестью забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно, не уступив «Вольфсбургу» — 1:1.

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До того «Бохум» был бит «Кайзерслаутерном» — 0:2, да и поединок с «Арминией» завершился обидным поражением — 0:1. Команда до последней ничьей проиграла трижды кряду.

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Состояние команды: «Бохум» нынче находится в очевидном кризисе, к тому же испытывает заметные сложности с реализацией.

При этом «Бохум» постарается как можно дальше пройти в Кубке Германии. Вот только в трех последних очных поединках команда уступила «Майнцу». Причем в них она неизменно пропускала не менее двух мячей за матч. К тому же в нынешнем сезоне «синие» еще не побеждали в родных стенах.

Наверняка «синие» основные силы бросят на чемпионат. У команды относительно надежные тылы, однако «Майнц» не может обыграть уже без малого пять лет.

«Майнц»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 7-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.

При этом «Майнц» в семи поединках чемпионата разжился 10 очками. А вот забить удалось 16 мячей при тринадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Вердера» — 2:3.

До того «Майнц» сумел переиграть «Шальке» — 1:0, а вот несколько ранее был бит «Байером» — 3:4. «Карнавальники» чередуют успешные поединки с блеклыми.

Состояние команды: «Майнц» намерен побороться за попадание в еврокубки, да и в Кубке способен пошуметь.

При этом «Майнц» имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем два мяча за матч. Зато гостевые поединки даются команде прекрасно: три победы в трех выездных матчах в рамках Бундеслиги. Плюс Филипп Тиц настрелял уже 5 мячей в чемпионате и 4 в Кубке Германии.

И уж точно команда будет действовать активно. Тиц ныне в прайме, к тому же форвард явно постарается закрепиться на вершине бомбардирской гонки. Сейчас он там.

На что ставят в матче Бохум — Майнц Букмекерские коэффициенты на матч Бохум — Майнц: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в 4.20.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.

Прогноз: «Карнавальники» выглядят мощнее соперника, к тому же шикарно выступают вне родных стен.

2.20 Победа «Майнца» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Бохум» — «Майнц» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Майнца» в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.20 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Бохум» — «Майнц» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе не забьют за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт